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عدن - ياسمين عبدالعظيم - السعودية تنجح في تقريب وجهات النظر بين الشرعية والانتقالي ..ومصدر خاص يكشف عن اطار عام لحل الازمة الجنوبية ..«تفاصيل»

قال مصدر خاص لشبكة "أبابيل نت" الاخبارية، ان السعودية تمكنت من تقريب وجهات النظر بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في الحوار الغير مباشر الذي ترعاه في جدة. وبحسب المصدر فإن السعودية طرحت الاطار العام لحل الازمة في جنوب اليمن على الاطراف المشاركة في حوار جدة وتمت الموافقة عليها بتفاهم كبير. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : عاجـــل : الرئيس هادي يصدر قرار جمهوري اثلج صدور اليمنيين ويعين ابرز واشجع قائد عسكري في هذا المنصب الهام .. وتوقعات بتغير المعادلة خلال الايام القادمة ..(تفاصيل وسيرة ذاتية) Advertisements عـــــاجـــــل : أنباء عن وفاة الشيخ تميم .. سقوط طائرة أمير قطر مساء اليوم اثناء توجهها إلى تركيا ..(شاهد صور اولية للحطام) شاهد : اصغر زواج متعه في العالم .. طفلة ايرانية عمرها تسع سنوات تتزوج من هذا الرجل العجوز ..(فيديو وصور) ---------------------------------------- واكد المصدر عن مسؤول مشارك في حوار جدة ان هناك ترتيبات يجرى إعدادها سيعلن عنها خلال ايام بعد تمكن السعودية من تقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع في عدن. وكشف المصدر ان الاطراف توصلت الى اتفاق يضمن الشراكة عبر حكومة جديدة واعادة هيكلة الوحدات العسكرية كلها وعودة كل مؤسسات الدولة الى عدن.

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