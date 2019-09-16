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عدن - ياسمين عبدالعظيم - سجله حافل بالانجازات .. قرار جمهوري بتعيين هذا القائد العسكري في منصب رفيع .. (السيرة الذاتية)

صدر قرار جمهوري بتعيين اللواء الركن خالد فاضل مدير لدائرة العمليات الحربية في رئاسة الاركان العامة وحصل بوابتي على مذكرة موجهة من مدير دائرة شؤون الضباط العميد الركن عبدالغني محمد سلمان الى دائرة العمليات الحربية والدائرة المالية والعسكرية والتموين والتسليح لاخطارهم بقرار الرئيس هادي ونشر قرار التعيين. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : عاجـــل : الرئيس هادي يصدر قرار جمهوري اثلج صدور اليمنيين ويعين ابرز واشجع قائد عسكري في هذا المنصب الهام .. وتوقعات بتغير المعادلة خلال الايام القادمة ..(تفاصيل وسيرة ذاتية) عـــــاجـــــل : أنباء عن وفاة الشيخ تميم .. سقوط طائرة أمير قطر مساء اليوم اثناء توجهها إلى تركيا ..(شاهد صور اولية للحطام) شاهد : اصغر زواج متعه في العالم .. طفلة ايرانية عمرها تسع سنوات تتزوج من هذا الرجل العجوز ..(فيديو وصور) ---------------------------------------- ونشر موقع بوابتي السيرة الذاتية للواء الركن / خالد فاضل : – من مواليد 1952م / جبل حبشي / محافظة تعــز – التحق بالخدمة 1968م / الكتيبة الثالثة في الريان. – متزوج ولديه (8) أبناء من الذكور والإناث. المؤهلات العلمية والدورات التي حصل عليها: – بكالوريس كلية. جوية- دفاع جوي الاتحاد السوفييتي 1974م. – علوم عسكرية في الاتحاد السوفييتي 1996م. Advertisements الوظائف التي شغلها: – قائد مدرسة الدفاع الجوي: 1974م – 1976م. – رئيس أركان مركز تدريب القوى الجوية والدفاع الجوي: 1976م – 1977م. – ركن تدريب الدفاع الجوي: 1977م – 1978م. – ركن عمليات تدريب الدفاع الجوي: 1978م – 1981م. – نائب قائد ق. ج . د. ج لشئون الدفاع الجوي: 1981م – 1990م. – رئيس أركان المنطقة العسكرية الشرقية: 1996م – 2006م. – مدير دائرة العمليات الجوية: 2007م. الأوسمة والأنواط والشهادات التقديرية الحاصل عليها: – وسام الإخلاص: 1988م. – وسام التفوق القتالي: 1978م. – ميدالية التفوق العلمي: 1987م. – نوط وفاق -1 : 2005م. – شهادة الامتياز 1975م. – وسام التفوق العلمي: 1975م. – شهادة الامتياز 1988م – شهادة التفوق العلمي 1989م. – تم تعيينه في 4/12/2011م، عضوا في لجنة الشؤون العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار التي يترأسها الرئيس هادي. – ترأس فيما بعد القاعدة الجوية بمحافظة الحديدة . – عين ريئس الشعبة المالية بالقوات الجوية بالجمهورية كما تم تعيينه قائداً لــمحــور مــحــافظة تعـــز. واخيرا صدر قرار جمهوري بتعيينه مديرا لدائرة العمليات الحربية برئاسة الاركان العامة.

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