شكرا لقرائتكم خبر عن وأخيرا .. قطر تفاجئ السعودية والامارات وتصدر قبل قليل إعلان صريح بشأن موقفها من الهجوم على أرامكو... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، في تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر"، اليوم الاثنين، الهجمات التي تعرضت لها منشآت شركة "أرامكو" النفطية في السعودية قبل يومين.

وكتب الوزير القطري في التغريدة: "ندين الهجمات على المرافق الحيوية والمدنية وآخرها البقيق"، مطالبا بإيقاف "الحروب والصراعات" إلى جانب "تكاتف الجهود لتحقيق الأمن الجماعي المشترك في المنطقة".

وتسببت الهجمات بواسطة طائرات مسيرة بانفجارات أدت إلى اندلاع النيران في منشأتي بقيق، أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط، وخريص المجاورة التي تضم حقلا نفطيا ضخما شرق السعودية، ما أدى إلى توقف نصف إنتاج النفط السعودي.

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وتبنى الحوثيون في اليمن، الهجمات على المنشآت في السعودية، لكن الإدارة الأمريكية أشارت إلى "عدم وجود أدلة على أن هذا الهجوم غير المسبوق على إمدادات الطاقة العالمية" انطلق من اليمن.

المصدر: RT