حضرموت: وحدات من الجيش تنتشر في مدينة شبام لتأمينها

قال مسؤول محلي بمحافظة حضرموت، اليوم الاثنين، إن وحدات من قوات الجيش في المنطقة العسكرية الأولى، انتشرت في مدينة شبام بوادي وصحراء حضرموت شرقي اليمن.
وأضاف لـ"يمن شباب نت"، أن قوات الجيش تهدف من انتشارها تأمين المدينة، نافياً كل المزاعم التي تتحدث عن وجود اشتباكات.
وأشار إلى أن الإشاعات وخصوصاً في الوقت الحاضر قد كثرت. داعياً الوسائل الإعلامية للبحث وتقصي الحقائق والبعد عن بث الإشاعات التي تقلق المواطنين والسكينة العامة.
وكانت وسائل إعلامية تحدثت في وقت سابق عن وجود اشتباكات في المدينة التاريخية.
ويأتي الانتشار بعد ثلاثة أيام من انفجار دراجة نارية ملغومة بالمدينة خلفت عدد من الجرحى.
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