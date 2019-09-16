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عبد العزيز جباري يصعق الرئيس هادي والتحالف ويترك الشرعية وينضم للحوثيين

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - لوح عبدالعزيز جباري بالتصالح مع الحوثيين في حالة رفض الرئيس هادي طلبهم في انهاء دور الامارات من التحالف الدولي المساند للشرعية في اليمن. 

وقال جباري أن اليمنيين قادرين على حل مشاكلهم وسوف يتفقون على كل نقاط الاختلاف بعيدا عن أي تدخلات.

 

 

جديد الحدث أونلاين:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وهاجم جباري التحالف السعودي الإماراتي بالقول  "كنا نأمل أن تأتي هذه الدول الشقيقة من أجل مساعدة الشعب اليمني، فأصبحت تشكل عبء ومصدر خطر على وحدة اليمن ووحدته واستقراره".

 

وقال في مقابلة مع "سبوتنيك ، إن الرئيس هادي، بصدد دعوة الإمارات رسميا للخروج من اليمن خلال أيام.

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