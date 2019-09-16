شكرا لبحثكم عن خبر اشتباكات مسلحة بين قبيلة "ال كثير" وجنود المنطقة الاولى بسيئون والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اندلعت, ظهر اليوم الاثنين, اشتباكات مسلحة بين قبيلة الكثير وجنود يتبعون المنطقة العسكرية الاولى بسيئون.
وبحسب مصادر خاصة لـ"عدن الغد" فان اشتباكات مسلحة دارت بين مسلحين من قبيلة ال كثير وجنود المنطقة الاولى على امتداد عقبة جثمة بسيئون.
واشار المصدر الى انه استخدم في الاشتباكات اسلحة ثقيلة ,وتزامن ذلك مع تحليق لطيران المسير على سماء سيئون.
يذكر ان قبيلة ال كثير سيطرت على عقبة جثمة ايام الهبة الحضرمي ولاتزال تحت سيطرتهم وهي تتبع للمنطقة العسكرية الثانية.
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