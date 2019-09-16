عضو رئاسة الإنتقالي لـ"اليمن العربي": مفاوضات جدة متجهة لاستعادة الحق الجنوبي

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عضو رئاسة الإنتقالي لـاليمن العربي: مفاوضات جدة متجهة لاستعادة الحق الجنوبي
الإثنين 16 سبتمبر 2019
صابر عبد الرب النقيب
كتب
سيد مصطفي
قال صابر عبد الرب النقيب، عضو رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، أن مفاوضات جدة متجهه الى استعادة الحق الى اهل الهويه والكرامه والعزه والشموخ من الشعب الجنوبي.
واكد النقيب لـ"الخليج 365"، أن الشرعية رأس المصائب الموجود بها اليمن والجنوب حاليًا، وحزب الإصلاح يعتبر حزب الفساد، وعليه من الله ما يستحقه بسبب ما فعله بالجنوب. واضاف عضو رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، أن شبوة وحضرموت سيحدث بها الحسم قريبًا سواء أكان سياسي وعسكري وأخلاقي، وذلك لأن الجنوبيين أسياد الأرض واصحاب الحق ولابد من النصر.
وأوضح النقيب، أن الجنوبيين هم سند للتحالف العربي بكل قوة وأوفياء معهم وهم لن يخذلوا الجنوب وقضيته العادلة، بعد الجهود التي بذلت.
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