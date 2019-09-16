أمانة الإنتقالي تناقش ترتيبات فعالية تأبين الشهيد أبو اليمامة وقضايا الجرحى

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب عدن - الخليج 365

ناقش إجتماع الأمانة العامة للمجلس الإنتقالي الجنوبي، اليوم الإثنين، برئاسة مساعد الأمين العام لهيئة الرئاسة، فضل الجعدي، الترتيبات الجارية لإقامة فعالية تأبين الشهيد منير اليافعي (أبو اليمامة)، وكذا تسفير عدد من الجرحى إلى جمهورية مصر العربية وحل المشكلات التي تعترض نقلهم إلى الخارج لتلقي العلاج .

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وتطرق الإجتماع إلى مناقشة عدداً من المواضيع المُدرجة على جدول أعماله، واستمع مساعد الأمين العام خلاله من رؤساء الدوائر إلى تقارير الإنجاز الأسبوعية والتي أجملوا فيها ماتم إنجازه من أنشطة وفعاليات خلال الأسبوع الماضي، حيث أخضعت التقارير لعملية تقييم ومناقشة لأبرز الصعوبات التي واجهت الدوائر خلال تنفيذ برامجها.

في الإجتما، اشاد مساعد الأمين العام، بالجهد الحثيث الذي تبذله الأمانة العامة ودوائرها في إنجاح أنشطتها وتوسيع جماهيريتها في كافة القطاعات الخدمية والحيوية وتواجدها المستمر بين كافة قطاعات الشعب، وماتضمنته تلك البرامج من أنشطة وفعاليات سياسية وثقافية واجتماعية ورياضية وغيرها .

وأبدى الجعدي إرتياحه للجهود التي تبذل لإعادة بث إذاعة عدن وترتيب أوضاعها وتسهيل عودتها للعمل، والدور الذي تضطلع به صحيفة 14 اكتوبر .. مشدداً على أهمية التقييم المسؤول والبناء لكافة الخطط ودعم الجوانب الإيجابية وتلافي أية سلبيات قد تواجه عملية تنفيذ الخطط.

ووضع رؤساء الدوائر في ختام الاجتماع عدداً من المقترحات والتوصيات التي تساعد على حل بعض الإشكاليات التي هي على صلة مباشرة بالمواطنين.