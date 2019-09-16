ناشطة تكشف عن 13 الف حالة إنتهاك ضد النساء في مناطق الميليشيات

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - وكالات

كشفت ناشطة يمنية عن إرتكاب ميليشيا الحوثي الإنقلابية 13 الف حالة إنتهاك ضد النساء في المناطق التي تقع تحت سيطرتها خلال الفترة ديسمبر 2017 - أكتوبر 2018م .



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وقال الناشطة نورا الجروي في ورقتها التي قدمتها في الندوة التي نظمها تحالف رصد على هامش انعقاد الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الانسان المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية بالتعاون مع الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، أن إنتهاكات الميليشيات تفاوتت بين القتل، والقصف والإصابات، والتشويه، والاحتجاز، والاعتقال والاختطاف والتعذيب، والعنف الجنسي، وضحايا الألغام والحرمان من حق التعليم، والرعاية الصحية والتسبب في نزوح مئات الآلاف من النساء .

وأشارت الى ان تحالف نساء من أجل السلام وثق 303 حالات اختطاف وما تلاها من انتهاكات، وكذلك 44 حالة إخفاء قسري ضد النساء في اليمن ارتكبتها المليشيا الحوثية الانقلابية ، وان 288 امرأة مازالت في سجون مليشيا الحوثي ويتعرضن للتعذيب والاعتداء والمعاملة القاسية".

وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف يحزم تجاه ما تتعرض له النساء في اليمن واتخاذ اجراءات عاجلة للافراج عن جميع المعتقلات والكشف الفوري عن مصير المختفيات قسراً ،ومحاسبة المسؤولين عن اعتقال النساء بشكل عشوائي وجماعي ووضع أسماء المتسببين في قتل وتعذيب واعتقال النساء في اليمن في قائمة الإرهابيين.