الحزام الأمني يعزز جبهة أبين بأسلحة ثقيلة لمواجهة ميليشيا الإصلاح

Advertisements

الإثنين 16 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

أعلنت قوات الحزام الأمني عن تعزيز جبهة محافظة أبين بأسلحة ثقيلة تحسباً لأي هجمات قد تشنها ميليشيا حزب الإصلاح وأعوانهم من العناصر الإرهابية والمتطرفة .

Advertisements

وقال بيان صادر عن إعلام ألوية الدعم والإسناد، أنها اللواء الأول دعم وإسناد، دفع اليوم بكتيبة مدججة بأسلحة ثقيلة الى منطقة شقرة بمحافظة أبين .. مشيراً إلى أن اللواء أول دعم وإسناد بقيادة حنش النمري عزز جبهة أبين بعدد من الدبابات وراجمات الصواريخ وجنود مشاة لتعزيز الجبهة بمحافظة أبين ضد مليشيا الأخوان والمليشيا الإرهابية .

وأكد البيان نقلاً عن مصدر في اللواء الأول دعم وإسناد ان التعزيزات انتشرت في المناطق المحددة لها مشكلة طوق عسكري حديدي تتقدمه الدبابات والمدرعات, وسط استعداد قتالي عالي لدك حصون ومواقع مليشيا الإخوان ومليشيا الإرهاب بمناطق أبين.

ولفت المصدر ان التعزيزات العسكرية لم تتوقف منذ أيام وان القوات الجنوبية على اهب الاستعداد للرد علي مليشيا الإخوان في وقت اعطاء اوامر من القيادة السياسية لتطهير أبين وصولا الى شبوة وحضرموت, ولكنها حاليا ملتزمة بالتهدئة التي دعت لها السعودية وانتظار ما يتمخض عنه حوار جدة .