شكرا لقرائتكم خبر عن هادي يغادر السعودية الليلة متجها إلى هذه الدولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر حكومي يمني إن الرئيس عبد ربه منصور هادي - رئيس الجمهورية سيتوجه إلى نيويورك الليلة للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتّحدة .



وكانت مصادر صحفية قد تحدثت في وقتٍ سابق أن هادي مُنع من السفر لنيويورك من أطرافٍ في التحالف العربي، لكن إعلان مغادرته اليوم بدّد ذلك .



وعقب تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي وسيطرته على العاصمة المؤقتة عدن وأبين، سادت توترات كبيرة بين الحكومة اليمنية ودولة الإمارات العربية المتحدة بسبب دعم الأخيرة للمتمردين في المحافظات الجنوبية .



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