شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي في قناة خليجية يغرد أيها الدحباشي العظيم أحبكم ولو كره الكارهون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غرد الصحفي الشهير في قناة الحدث والعربية الخليجية محمد العرب في صفحته الشخصية في تويتر بالقول ‏ايها الدحباشي العظيم افدي قراطيس قلبك افدي مطبات قلبك Advertisements افدي الشريان الأبهر لقلبك احبكم ولو كره الكارهون ومؤمن إنكم الأشجع والأكرم والاوفى .

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