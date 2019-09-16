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روسيا تعلق على الهجمات التي استهدفت أرامكو وتربطها باليمن

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نددت الخارجية الروسية بالهجوم على المنشآت النفطية ، داعية إلى عدم التسرع في الاستنتاجات حيال من يقف وراء الهجوم.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان أن الهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية السعودية نتيجة مباشرة للأزمة المستمر في اليمن.

 

 

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