شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن روسيا تعلق على الهجمات التي استهدفت أرامكو وتربطها باليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نددت الخارجية الروسية بالهجوم على المنشآت النفطية السعودية، داعية إلى عدم التسرع في الاستنتاجات حيال من يقف وراء الهجوم.
وأكدت الخارجية الروسية في بيان أن الهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية السعودية نتيجة مباشرة للأزمة المستمر في اليمن.
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