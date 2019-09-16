شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مراهقة مصرية تنتحر شنقاً بسبب والدتها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أقدمت فتاة مصرية على الانتحار شنقًا بحبل يتدلى من سقف غرفتها، بسبب قيام والدتها بالضغط عليها لإتمام زواجها من شاب ورفضها ذلك.

وتبيَّن من تحريات المباحث أن المجني عليها دارت بينها وبين والدتها مشادة كلامية حول زواجها من شخص دون رغبتها، قامت على إثر ذلك بشنق نفسها.

جديد الحدث أونلاين:

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وكشفت التحريات أن الفتاة تدعى ”ندى.ع. م.ع“ 17 سنة، ووجدت جثتها داخل غرفة بشقة سكنية، بدائرة المركز وتبيّن وجود آثار خنق بالرقبة.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، وحرر محضر بالواقعة رقم 5376 إداري مركز سوهاج، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.