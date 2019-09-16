اخبار الخليج / اخبار اليمن

مراهقة مصرية تنتحر شنقاً بسبب والدتها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مراهقة مصرية تنتحر شنقاً بسبب والدتها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أقدمت فتاة مصرية على الانتحار شنقًا بحبل يتدلى من سقف غرفتها، بسبب قيام والدتها بالضغط عليها لإتمام زواجها من شاب ورفضها ذلك.

وتبيَّن من تحريات المباحث أن المجني عليها دارت بينها وبين والدتها مشادة كلامية حول زواجها من شخص دون رغبتها، قامت على إثر ذلك بشنق نفسها.

 

 

جديد الحدث أونلاين:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكشفت التحريات أن الفتاة تدعى ”ندى.ع. م.ع“ 17 سنة، ووجدت جثتها داخل غرفة بشقة سكنية، بدائرة المركز وتبيّن وجود آثار خنق بالرقبة.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، وحرر محضر بالواقعة رقم 5376 إداري مركز سوهاج، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مراهقة مصرية تنتحر شنقاً بسبب والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا