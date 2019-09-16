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تدشين العام الدراسي الجديد في سقطرى

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يزيد بن سلمان - شبوة - سقطرى - سبأنت

 

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دشن وكيل أول محافظة سقطرى رائد الجريبي ، اليوم ، العام الدراسي الجديد 2019-2020م بثانوية الزهراء للبنات و مدرسة صلاح الدين الاساسية بالمحافظة.

 

وناقش وكيل المحافظة مع إدارة المدرستين عدد من القضايا التي تواجههم والحلول اللازمة لتفادي الوقوع بها خلال المراحل القادمة ،وحث الطلاب على الانضباط في الدراسة والمثابرة للحصول على مراتب متقدمة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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