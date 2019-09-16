شكرا لبحثكم عن خبر تدشين العام الدراسي الجديد في سقطرى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سقطرى - سبأنت

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دشن وكيل أول محافظة سقطرى رائد الجريبي ، اليوم ، العام الدراسي الجديد 2019-2020م بثانوية الزهراء للبنات و مدرسة صلاح الدين الاساسية بالمحافظة.

وناقش وكيل المحافظة مع إدارة المدرستين عدد من القضايا التي تواجههم والحلول اللازمة لتفادي الوقوع بها خلال المراحل القادمة ،وحث الطلاب على الانضباط في الدراسة والمثابرة للحصول على مراتب متقدمة .