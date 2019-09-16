شكرا لبحثكم عن خبر هادي يغادر السعودية الليلة متجها إلى هذه الدولة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال مصدر حكومي يمني إن الرئيس عبد ربه منصور هادي - رئيس الجمهورية سيتوجه إلى نيويورك الليلة للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتّحدة .

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وكانت مصادر صحفية قد تحدثت في وقتٍ سابق أن هادي مُنع من السفر لنيويورك من أطرافٍ في التحالف العربي، لكن إعلان مغادرته اليوم بدّد ذلك .

وعقب تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي وسيطرته على العاصمة المؤقتة عدن وأبين، سادت توترات كبيرة بين الحكومة اليمنية ودولة الإمارات العربية المتحدة بسبب دعم الأخيرة للمتمردين في المحافظات الجنوبية .