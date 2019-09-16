منظمة حقوقية ترصد وفاة 170 حالة تحت التعذيب بينهم نساء وأطفال في سجون المليشيا

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365

أعلن التحالف اليمني لرصد إنتهاكات حقوق الإنسان، عن رصد وفاة 170 حالة تحت التعذييب بينهم نساء وأطفال في سجون ميليشيا الحوثي الإنقلابية .



جاء ذلك في الندوة التي نظمها على هامش إنعقاد الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية بالتعاون مع الإتحاد العالمي للجاليات اليمنية .

وقال التحالف أنه رصد 455 حالة تعذيب ارتكبتها المليشيا الحوثية الانقلابية خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى ديسمبر 2018 م .. موضحاً بان اغلب حالات التعذيب سُجلت في أمانة العاصمة بواقع 295 حالة، يأتي بعدها سجون محافظة صنعاء بواقع 86 حالة تليها محافظة أب بواقع 74 حالة.

وأشار الى ان 170 ضحية توفت بسبب التعذيب بينهم تسعة أطفال وامرأتين و6 مسنين كان آخرهم علي عبدالله حسن العمار الذي توفي تحت التعذيب في سجون الحوثيين وهو من أبناء محافظة الحديدة.

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واستعرض الناشط الحقوقي همدان العليي في الندوة عدد من حالات التعذيب التي ارتكبتها المليشيا الحوثية والتي طالت السياسيين والناشطين الحقوقين والصحفيين والإعلاميين .. مؤكداً ان المختطفين في سجون الحوثي يتعرضون للتعذيب الذي ينتهي في كثير من الأحيان بالوفاة أو الإعاقة الدائمة..لافتاً الى الصحفي أنور الركن الذي توفى جراء التعذيب بعد يومين من إطلاق سراحه من سجن مدينة الصالح شرقي تعز.

ونوه العليي الى ما يتعرض له المدنيون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لاعتداءات ومضايقات مختلفة في معابر ومداخل المدن ونقاط التفتيش، أدت بعض الاعتداءات للوفاة..مطالباً مليشيات الحوثي بالكف عن ممارسة الانتهاكات المتعلقة بسلامة الجسد في اليمن، كمال طالب الأمم المتحدة القيام بواجبها الإنساني والأخلاقي والعمل على إيقاف الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي ضد المدنيين.

كما تطرق رئيس المنتدى الألماني اليمني للحقوق والحريات (GYFRF) خالد العفيف في الندوة ، الى أيدولوجيات التعذيب التي تستخدمها المليشيا الحوثية من اجل إرهاب واذعان المجتمع اليمني الرافض لفكرها الطائفي العنصري السلالي ومنهجها القمعي.

ولفت العفيف الى ان المليشيا تعمدت إرهاب الاشخاص بتعذيبهم في سجونها ثم اخرجهم في حالات مروعه والقاء بهم في الطرق العامة او في المستشفيات مستشهداً بحالة الصحفي أنور ركان الذي القي به محروقا ومضروبا في كل جسده حتى ان الطبقة العليا من جسده قد تأكلت وكان فاقد للوعي بعد خروجه من سجن المليشيا شرق تعز وتوفي بعد يومين من العثور عليه.

واكد العفيف ان تغافل وتجاهل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان عن الانتهاكات التي ترتكب ضد المدنيين شجع مليشيات الحوثي على الاستمرار في إرهاب اليمنيين وتطويرها في أساليب التعذيب والقتل والتفجير وتجنيد الأطفال واستخدام المعتقلين والمخفيين قسرا كدروع بشرية في امكان تخزين أسلحتها.