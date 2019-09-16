Advertisements

#معا_لمنع_تصدير_نفط_حضرموت يكشف حجم معاناة أبناء أغنى محافظة نفطية

الإثنين 16 سبتمبر 2019

أرشيفية

كتب الخليج 365 - أيمن بجاش

كشف هاشتاج أطلقه نشطاء ومغردون من أبناء محافظة حضرموت، مساء اليوم، حجم المعاناة والظلم الذي يتعرض له أبناء أغنى محافظة يمنية، تمتلك ثروات نفطية كبيرة .



الهاشتاج الذي حمل وسم "معا لمنع تصدير نفط حضرموت"، حظى بتفاعل عشرات المغردين من أبناء حضرموت وساندهم مغردون من أبناء المحافظات الجنوبية، وتزامن مع المساعي العملية لمحافظ المحافظة، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء فرج سالمين البحسني، لإتخاذ قرار يقضي بإيقاف تصدير نفط حضرموت لصالح الحكومة الشرعية .

وأستعرض المغردون معاناة سكان وأبناء حضرموت جراء حرمانهم من أقل الخدمات المتوفرة في محافظات شمالية لا تمتلك أي ثروات كما تمتلكها حضرموت، مؤكدين دعمهم لقرار محافظ حضرموت الذي يقضي بإيقاف تصدير نفط حضرموت .

وبهذا الصدد، أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد محمد بامعلم، خلال تفاعله مع الهاشتاج، أن مناطق محافظة حضرموت تعيش وضع بائس للغاية مع إنعدام خدمات المياه والكهرباء وتوقف رواتب الموظفين .. مشيراً إلى أن الحكومة الاخونجية تبيع نفطها منذ عامين ولكن تذهب الأموال لصالح الفاسدين وحزب الإصلاح بغرض توسعة نفوذه في اليمن .

Advertisements

وأضاف "لهذا حان الوقت لننطلق معا لمنع تصدير نفط حضرموت"

بدوره أستعرض الناشط الجنوبي، فضل محسن الشطيري، بالأرقام، إيرادات حضرموت وقال "جمرك وضرائب منفذ الوديعة البري ومطار سيئون للعام المنصرم 2018م

33 مليارو357 مليون و658 ألف و591 ريال بزيادة عن العام السابق بمبلغ ( 4 مليار و 553 مليون و 745 ألف و 50 ريال) .. مشيراً إلى أن هذه المبالغ لم تورد للبنك المركزي بحضرموت اللذان يخضعان له قانونيا واداريا .

وأضاف "كشفت آخر احصائيات مبالغ ايرادات الوديعة ومطار سيئون للعام 2018 ان الايرادات بلغت 33 مليار ريال ونصف تم نهبها من قبل هاشم الأحمر المسيطر على المنفذ وتقاسمها مع فاسدين بحكومة معين عبدالملك وفرع البنك المركزي بمأرب المسيطر عليه حزب الاصلاح" .

فيما قال الصحفي، وليد بامرحول، "تخيل في أغنى محافظة نفطية (حضرموت) المواطن يطوبر من أجل دبة غاز أو كم لتر بنزين ..؟!! لم تكتفي عصابات صنعاء بسرقة الثروات بل جعلت المواطن يعيش وكأنه في بلد لا توجد فيها ولا بئر نفطي ..!! حسبنا الله ونعم الوكيل" .

فيما قال الشيخ القبلي، جمال بن عطّاف، "نفط مأرب للإخوان ونفط حضرموت للعصابة بينما أهل حضرموت يقطعون الطرقات ويقيمون الاضطرابات بسبب عدم وجود كهرباء في بيوتهم ومصانعهم والحل معا لمنع تصدير نفط حضرموت حتى ينعم أهلها بخيراتهم مش حضرموت تعصر ومأرب تأكل العصار!!" .

بدوره أشار الصحفي، وضاح بن عطية، إلى أن ما يقارب مليون برميل نفط يوميا يتم نهبه من حضرموت ويباع في صنعاء أرخص من حضرموت، وقال "هل تعلم أن أبناء حضرموت يعانون من انقطاع الكهرباء بسبب انعدام الوقود في المحطات، هل تعلم أن أغلب شركات النفط تابعة لعصابات صنعاء" .

أما الناشط الجنوبي، عبدالقادر فدعق فقال ساخراً "لو أعطيتو أبناء حضرموت ليتر واحد عن كل برميل نفط كانهم الآن يقضون إجازات الصيف في دول أسكندنافيا" .

وأضاف "عليكم غضب الله ، أنتم لستم سرق ، أنتم تملكون خصائض ومؤهلات المافيا العالمية. أصحاب حضرموت بتطولون فاتحين ثماتكم! ، شي أمل وإلا نقول العوض على الله" .

فيما قال المغرد، ابو عماد اليافعي، "يستحوذ ابناء المحافظات الشمالية من التوظيف في شركات النفط على ما يزيد عن 88% من حصة التوظيف و6 \0موظفين ادارين من الشمال الجنوبيون محرومون من ارضهم وثروتها" .

بدوره الصحفي الجنوبي، فتاح المحرمي، أشار إلى أن تواجد القوات الشمالية في وادي حضرموت والمتمثلة بالمنطقة العسكرية الأولى ، التابعة لحزب الإصلاح الإخواني ، هي من أجل حماية عمليات نهب ثروات حضرموت النفطية .. مؤكداً أن من أول المعالجات هي إخراج تلك القوات .