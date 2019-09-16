قصف حوثي مكثف على مواقع القوات المشتركة في حيس بالحديدة

Advertisements الإثنين 16 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الإثنين، مواقع القوات المشتركة المتمركزة في مديرية حيس بالحديدة.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية، قيام مليشيات الحوثي الإرهابية بشن عملية استهداف مكثفة وعمليات قنص متواصلة على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة من مديرية حيس مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة . وأضافت المصادر، أن المليشيات أطلقت عدد من قذائف مدفعية الهاون الثقيل على المواقع شمال المديرية. وأشارت المصادر، إلى أن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة شمال المديرية بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 12.7 والأسلحة عيار 14.5 ، فيما أطلقت النار على المواقع من الأسلحة القناصة وسلاح معدل البيكا خلال ساعات الظهيرة . Advertisements

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