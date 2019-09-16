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حضرموت تطلق حملة دعم لقيادتها لوقف تصدير النفط الحضرمي

الإثنين 16 سبتمبر 2019

النفط

كتب Advertisements متابعات _ الخليج 365

أعلن سياسيون واعلاميون حضارم وناشطون على شبكات التواصل الإجتماعي، عن اطلاقهم حملة تأييد واسعة للقيادة الحضرمية دعما لخطواتها المشروعة ضد سياسة العقاب الانتقائي الجماعي لأبناء حضرموت من قبل حكومة الشرعية اليمنية.



ووجهوا دعوة لجميع الحضارم في الداخل والخارج للتفاعل ومشاركتهم حملتهم التي ستنطلق عند الخامسة عصرا اليوم الاثنين من خلال اطلاق هاشتاج موحد على موقعي تويتر وفيسبوك تحت عنوان : #معا_لمنع_تصدير_نفط_حضرموت وشدد الناشطون الحضارم والداعين للحملة،على ضرورة وأهمية تفاعل الجميع والتبليغ لغيرهم ومشاركتهم الهاشتاق كون القلم أقوى من الرصاص في واقعنا الإعلامي القائم.

ويأتي اطلاق الحملة في ظل استمرار حكومة الشرعية سياستها العقابية الانتقائية للحضارم دون سواهم من خلال إيقاف صرف وتحويل المخصصات المالية المعتمدة للمحافظة سواء الخاصة بعوائد ال٢٠% من قيمة مبيعات شحنات النفط الحضرمي او الموازنة الحكومية المعتمدة لقيمة الطاقة المشتراه للكهرباء ووقود المحطات إضافة لحرمان منتسبي المنطقة العسكرية الثانية من مرتباتهم للشهر الرابع دون سواهم من المناطق العسكرية الأخرى.