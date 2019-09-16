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التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية يدين هجوم أرامكو

الإثنين 16 سبتمبر 2019

أرامكو

كتب الخليج 365

دان التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف موقعين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي أعلنت ميليشيا الحوثي مسؤليتها عنه.

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وأعتبر بيان صادر عن التحالف، هذا الإعتداء بوجهته الارهابية تصعيداً خطيراً يستهدف أمن المملكة والمنطقة برمتها وإمدادات الطاقة العالمية .. مؤكداً تأييده الكامل لموقف الحكومة اليمنية في إدانة هذا الحادث الذي كشف عن حجم الخطر الايراني عالميا ومدى انتشار أذرعه بالمنطقة والنزعة الارهابية التي تنتهجها أدواته وفي مقدمتها ميليشيا الحوثي من خلال الاعتداءات المنفذة في اليمن والسعودية واقلاق الأمن الاقليمي والعالمي باستهداف الملاحة الدولية ومصادر الطاقة.

وأشار إلى أن تصدر ميليشيا الحوثي لتحمل مسؤلية مثل هذا الإعتداءات التي تتجاوز في طبيعتها وحجمها قدرة هذه الجماعة وخبراتها يعكس بوضوح مدى ارتهان الميليشيا الحوثية للمشروع الإيراني على حساب المصالح الوطنية اليمنية وخطر ممارساتها الارهابية على اليمن ودول الخليج .

وأكد أن هذا الأمر يحتم على الجميع مواجهة هذا الخطر من خلال حل المشكلة اليمنية وانهاء الانقلاب واستعادة الدولة ودعم الشرعية كسبيل وحيد إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار لليمن ومحيطه العربي والإقليمي.

وجدد التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية التأكيد على موقفه الثابت ورفضه القاطع لتحويل اليمن إلى منصة لاستهداف أمن واستقرار الدول المجاورة .. مؤكدا تضامنه مع الأشقاء في المملكة، وثقته في قدرة المملكة على استخدام حقها في التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.