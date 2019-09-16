شكرا لقرائتكم خبر عن هل حانت ساعة التحرير قوات الشرعية تتوغل في مدينة الحديده شاهد الفيديو والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أجبرت قوات الشرعية في اليمن، مليشيا الحوثي على التراجع وسط الحديدة، وتظهر لقطات فيديو قيام قوات الشرعية بتعقب ملشيا الحوثي الانقلابية وإجبارها على التراجع وسط مدينة الحديدة.
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