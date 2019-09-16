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هل حانت ساعة التحرير قوات الشرعية تتوغل في مدينة الحديده شاهد الفيديو

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عدن - ياسمين التهامي - أجبرت قوات الشرعية في اليمن، مليشيا الحوثي على التراجع وسط الحديدة، وتظهر لقطات فيديو قيام قوات الشرعية بتعقب ملشيا الحوثي الانقلابية وإجبارها على التراجع وسط مدينة الحديدة.

فيديو | القوات الشرعية في #اليمن تجبر ميليشيا الحوثي على التراجع وسط #الحديدة. #الإخبارية pic.twitter.com/eiVBq6YffG— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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