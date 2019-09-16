هل حانت ساعة التحرير قوات الشرعية تتوغل في مدينة الحديده شاهد الفيديو

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عدن - ياسمين التهامي - أجبرت قوات الشرعية في اليمن، مليشيا الحوثي على التراجع وسط الحديدة، وتظهر لقطات فيديو قيام قوات الشرعية بتعقب ملشيا الحوثي الانقلابية وإجبارها على التراجع وسط مدينة الحديدة. فيديو | القوات الشرعية في #اليمن تجبر ميليشيا الحوثي على التراجع وسط #الحديدة. #الإخبارية pic.twitter.com/eiVBq6YffG— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) فيديو | القوات الشرعية في #اليمن تجبر ميليشيا الحوثي على التراجع وسط #الحديدة. #الإخبارية pic.twitter.com/eiVBq6YffG — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 16, 2019

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