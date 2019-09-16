شكرا لقرائتكم خبر عن عدن : تدشين المخيم الجراحي الثالث لجراحة تشوهات العظام لدى الاطفال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أشجان المقطري

دشنت المؤسسة الطبية الميدانية بعدن، المخيم الجراحي المجاني الثالث لجراحة تشوهات العظام لدى الأطفال دون سن السادسة عشر، بالتعاون مع رابطة العظام الجنوبية، وبتمويل من مؤسسة صلة للتنمية، وبرعاية وزارة الصحة العامة والسكان ومكتب الصحة والسكان محافظة عدن.. للفترة من 14 ـ 16 سبتمبر 2016م فترة المعاينة.

وسيتم أجراء العمليات بتاريخ 21 سبتمبر 2019م، وعلى مدى 6 أيام، للأطفال دون سن السادسة عشر الذين يعانون من تشوهات العظام المختلفة، حيث سيتم أجراءها في مستوصف النهضة التخصصي بمديرية المنصورة محافظة عدن.

والهدف من المخيم هو القيام بالفحص والكشف عن الأطفال دون سن السادسة عشر الذين يعانون من تشوهات العظام المختلفة، وإجراء 30 عملية جراحية لعدد المختار من الأطفال الذين يعانون من التشوهات العظام، وكذلك مساعدة الأطفال على حياة سليمة بدون إعاقة ورفع مستواهم المعنوي والإنتاجي مستقبلاً في المجتمع.

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ويأتي أهمية المخيم المساهمة بشكل كبير في تخفيف معاناة الأسر الفقيرة التي تقف بعض الأحيان عاجزة لأجراء تلك العمليات الجراحية نتيجة لظروفهم المادية والمعيشية الصعبة، وذلك مع ما تشهده البلاد من الظروف الراهنة.

وخلال التدشين تفقد الدكتور/ جمال خدابخش سير عمل المخيم والإقبال الكبير على المخيم.. مشيداً بالتجهيزات التي سبقت البدء بالمخيم وجهود الأطباء والاستشاريين في فحص الحالات.

وفي حفل التدشين أشار الدكتور/ جمال خدابخش ـ مدير عام مكتب الصحة والسكان بعدن، إلى إن هذه المخيمات تساعد بشكل مباشر وملموس على حياه الأطفال في المستقبل، مشيداً بالدور التي تقوم به المؤسسة الطبية الميدانية في إقامة المخيم الجراحي في مخيمها الثالثة والجهود المبذولة منها.. كما أشاد بالدعم السخي من قبل مؤسسة صلة للتنمية.

كما أوضحت الدكتورة/ مها عبادي ـ المدير التنفيذي للمؤسسة الطبية الميدانية، بأن المخيم خلال مرحلته الأولى سوف يعمل على فرز الحالات وتحديد الأولوية للحالات بحسب اختيار الأطباء المختصين، مبينة ان المخيم استقبل خلال اليوم الأول والثاني من مرحله المعاينة (97) حالة.

من جانبه أشار الدكتور/ عبدالفتاح السعيدي ـ رئيس رابطة جرحى العظام الجنوبية إلى إن هذا المخيم الذي يعد الثالث، ويهدف إلى إجراء نحو 30 عملية جراحية مجانية، بالإضافة الى إجراء المعاينة للحالات الوافدة للمخيم.. مشيراً إلى إنه سيتم المراجعة لتلك الحالات لمدة ستة أشهر بعد إجراء العمليات الجراحية.. مؤكداً نجاح العمليات بنسبة 100٪، والتي أجريت خلال فعاليات المخيم الأول والثاني، مؤكداً أن العمليات الجراحية تشمل الحالات المتشوهة في الورك والأطراف العلوية والسفلية للأطفال دوم سن السادس عشر.

حضر التدشين الدكتور/ علي منصور ـ مدير عام المنشأة الطبية والدكتور/ عبد الرب المفلحي ـ مدير مكتب الصحة بمديرية المنصورة.