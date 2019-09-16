شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. تعزيزات سعودية ضاربة تصل الى مأرب قبيل المعركة الفاصلة(حصري) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وصلت اليوم الاثنين قوة عسكرية كبيرة قادمة من السعودية عبر منفذ الوديعة الى مأرب..
وذكرت مصادر خاصة لموقع "يمن برس" أن اليات عسكرية سعودية مكونة من اطقم ومدرعات ودبابات وذخائر وصلت اليوم الاثنين الى مقر المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب ضمن عملية عسكرية جديدة محتملة في جبهات مأرب بعد انسحاب القوة الإماراتية من مأرب خلال الاسابيع الماضية..
وتحدث بعض العسكريين في مأرب أن الايام القادمة مليئة بمفاجأت في جبهتي صرواح ونهم بعد وعود سعودية بدعم هذه الجبهتين من اجل الحسم والتحرير..
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