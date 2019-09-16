شكرا لقرائتكم خبر عن أحد مشائخ شبوة ووجهائها يبعث برسالة هامة للرئيس اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه أحد أبرز مشائخ محافظة شبوة جنوب اليمن ومستشار الرئيس هادي عضو مجلس النواب عوض بن محمد الوزير العولقي رسالة إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بشأن آخر المستجدات في شبوة .

وقال الوزير مخاطبا هادي : لا يخفى على فخامتكم ما لهذه الفترة الحرجة التي تمرّ بها البلاد من ظروف ومستجدات تفرض نفسها علينا كمواطنين وأبناء للوطن مخلصين في دعم الصف الوطني وتوحيده.. حيث أن الأحداث التي مرّت بها محافظة شبوة الأخيرة وما نتج بعدها من نهب وأخذ ممتلكات سواء كانت خاصة أو عامة، سوف يكون لهذا الأثر البالغ على مشروع الدولة الاتحادية، وعلينا نحن أبناء ذلك المشروع ومؤيّديه الحفاظ على دعائمه .

وتابع الشيخ القبلي : فإذا كانت محافظتنا سوف تنهب باسم الشرعية وباسم التحرير، ونحن نفخر ونردِّد أننا نحن الشرعية، فنحن لن نقول أننا مع الشرعية بل نحن الشرعية، لكن هذا ليس على حساب أن نرضى بما حدث في شبوة من أمور، وأبناؤها قد شاركوا في تحرير مأرب كما شاركوا في تحرير الجوف والبيضاء وعدن والحديدة وصعدة؛ لكنهم لم ينهبوا مثل ما حصل في شبوة على مرأى ومسمع من الجميع.

وكذلك ما حدث من استهداف ممنهج في التغيرات داخل محافظة شبوة حتى أن بعض التغييرات تصدر بقرارات جمهورية وهي على مستوي وزير الداخلية، وليس لهم الحق أن ينزلوك أقل من مستواك.. نحن نقدّر سماحتك وطيبتك، لكن يجب لا تستغل تك الطيبة.

وختم النائب البرلماني رسالته بالقول : شبوة لن يحكمها حزب أو فئة أو مجموعة، شبوة عصيّة مهما تهيأ لمن ينظر لها غير ذلك، فشبوة ليست ملكية خاصة أو جمعية خيرية يوزعها البعض كيف يشاء.

يحفظكم الله ويرعاكم.