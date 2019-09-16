شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جميح يعلق على البيان المشترك للجباري ووزيري النقل والداخلية.. ماذا قال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق السياسي اليمني الدكتور محمد جميح على البيان المشترك من نائب رئيس مجلس النواب جباري ووزير النقل صالح الجبواني ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري وغرد الدكتور محمد جميح على حسابه بموقع "تويتر" بالقول : وزيرا الداخلية والنقل الميسري والجبواني،ونائب رئيس مجلس النواب جباري، ثلاثة من كبار المسؤولين اليمنيين يدعون إلى إنهاء مشاركة الإمارات في تحالف دعم الشرعية،وإنهاء التدخلات الخارجية غير القانونية، ودعم إرادة القرار اليمني المستقل، وتطوير شراكة ثنائية مع السعودية. وأختتم محمد جميح تغريدته : سيقولون تأخونوا"!

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