شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اتصالات كبرى للهاتف النقال تغادر صنعاء الى عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت الشركة اليمنية للهاتف النقال “سبافون” في بيان، جميع البنوك والموزعين و الموردين ومقدمي الخدمات للشركة المحليين والدوليين الى عدم التعامل مع أي طرف إلا بتوجيهات كتابية من قبل المخولين بالتوقيع من الشركة، محملةً “المتعاملين مع الإدارة غير القانونية بصنعاء كامل المسئولية القانونية والجنائية عن كل الأضرار المادية والمعنوية التي تصيب الشركة ومصالحها المختلفة”.

وخلال اجتماع الجمعية العامة لمساهمي الشركة الذي عقدته في العاصمة الأردنية عمان، الخميس الماضي ٥ سبتمبر ٢٠١٩م، أدانت الجمعية العامة للشركة، “قيام جماعات مسلحة تابعة للسلطات غير الشرعية المسيطرة على العاصمة صنعاء يوم الاربعاء ٣١-٧-٢٠١٩م باقتحام والاستيلاء على مقر الشركة بصنعاء بالقوة والتحكم بإداراتها والسيطرة على مرافقها ومعداتها وانظمتها بصنعاء وفرض مدراء غير قانونيين”.

وفي الاجتماع الذي “حضرته الغالبية المطلقة لمساهمي الشركة بما في ذلك شركة البحرين للاتصالات وشركة اتحاد المقاولون الدوليون ومجموعة هائل سعيد انعم ومجموعة الاحمر وممثل عن الحكومة اليمنية” نفَتْ الجمعية انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشركة خلال هذا العام سوى هذا الاجتماع “اجتماع عمّان” ، “كما لم تتخذ جمعية مساهمي الشركة اي قرارات بتغيير اعضاء مجلس الإدارة الحاليين او رئيس المجلس او مدراء الشركة”. وفقا لبيان صادر عن الاجتماع.

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