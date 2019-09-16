شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : رئيس قطاع التلفزيون اليمني : الشرعية لا تمثل الحكومة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضح رئيس قطاع التلفزيون اليمني جميل عز الدين اليوم الإثنين أن قناة الشرعية لا تمثل الحكومة

وقال عز الدين في تغريدة له على حسابه في تويتر" إن قناة الشرعية لا تتبع الشرعية لا من قريب ولامن بعيد ولا تمثلها وليس لنا في الحكومة أو وزارة الإعلام وقطاع التلفزيون أي صلة بعملها أو بما تبث أو تطرح"

وأضاف "إن من غير المنطقي أن يُتهم الجيش الوطني ورئيس الشرعية ويُهاجم اليمنيين من قبل شخص يعمل بها بأنهم ارهابيون "

يأتي هذا بعد نشر صالح البخيتي تغريدة له يتهم فيها جميل عزالدين بالتحريض على دول التحالف واعتبار المملكة عدواً .

