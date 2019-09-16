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عدن - ياسمين عبدالعظيم - محمد الدره فرع اليمن .. الكشف عن هوية الطفل الذي ظهر في فيديو مروع ومليشيا الانتقالي في عدن يقومون بتصفيته

كشف ناشطون يمنيون عن هوية الطفل الذي ظهر في الفيديو المروع لمليشيات الانتقالي وهي تعدم مدنيين على طريقة داعش في العاصمة المؤقتة عدن. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : اسرائيل تفجر مفاجأة من العيار الثقيل .. هذا المسؤول العربي الكبير يعمل مخبرا معنا منذ خمس سنوات ..كيف تم الايقاع به وتجنيدة ..(تفاصيل مثيرة) عاجـــل : السعودية تحصل على الدليل القاطع الذي يكشف الجهة المتورطة بقصف أرامكو .."صور" شاهد بالفيديو والصور .. زواج متعه في ايران لطفله ورجل ثلاثيني يشعل مواقع التواصل الاجتماعي شاهد .. فتاة تحول نفسها إلى نسخة ثانية من الفنان تامر حسني .. لن كيف اصبح شكلها ..«صور» Advertisements “الشيخ الصباح” على مشارف الموت.. شاهد كيف أصبح “امير الكويت“ في أول ظهور له بعد إعلان تدهور حالته الصحية؟ (فيديو) ---------------------------------------- وقال الناشطون إن الطفل الشهيد الذي أعدمته مليشيا الانتقالي المدعومة من الامارات في عدن اسمه مبروك محمد الحزيف من ابناء محافظة المحويت (شمال اليمن). وأكد الناشطون أن الطفل ذهب للعمل في شبوة وصادف نزوله يوم قصف الطيران الامارتي في عدن منطقة العلم وأسر هو ومجموعة من شبوة وهو على متن سيارتهم الشخصية وكانوا مجرد مواطنين عاديين. ليتم بعد ذلك اسرهم وإعدامهم بطريقة وحشية بشعة كما ظهر في الفيديو المتداول . وكتب احدهم :«الطفل الشهيد ألذي أعدمته مليشيات الانتقالي الإماراتي اسمه مبروك محمد الحزيف من محافظة المحويت ذهب يبحث عن عمل يعيل أسرته، فقتل بطريقة وحشية دون ان يعرف حتى لماذا ؟ قتل !..» واضاف :«والله لقد قتلتني نظرته البريئة للقاتل قبل ان يموت، هذة النظرة المغدورة جدير بها أن تهز ضمير العالم».

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