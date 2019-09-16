شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الغفوري يقول إن جباري والميسري والجبواني وضعوا الرئيس هادي في ورطة محرجة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الروائي والكاتب الصحفي مروان الغفوري، عن تفاصيل خطة جديدة أعدتها السعودية لاحتواء ما جرى في عدن، ومن المقرر ان يتم إقرارها في حوار جدة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي برعاية المملكة العربية السعودية.

وقال الغفوري إن البيان الثلاثي الذي أصدره مستشار رئيس الجمهورية عبدالعزيز جباري، ووزير الداخلية أحمد الميسري، وزير النقل صالح الجبواني، لم يكن إلا لوضع الرئيس هادي بعد أن تأكدوا من إقالتهم مستقبلاً في "ورطة محرجة" . وألمح إلى أن الثلاثة أرادوا لي ذراع الرئيس هادي ليبدوا في حال إقالتهم انتقامًا من مواقفهم.

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وفيما يلي ينشر "أبابيل نت" التفاصيل التي أوردها الغفوري، في منشور كتبه اليوم الأحد على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

"استقبل هادي في الأيام الماضية خالد بن سلمان. ثمة هدوء حذر داخل نظام هادي، باستثناء البيان الثلاثي الذي أصدره الميسري/الجبواني/ جباري. وضع البيان هادي في ورطة، ورطة محرجة. إذ هناك خطة مكتملة أعدتها السعودية لاحتواء ما جرى في عدن، ضمن عناصر تلك الخطة إقالة اثنين من الثلاثة أعلاه. إذا مرر هادي الخطة وأقال الميسري فسيبدو انتقاما من مواقفه، كما لو أنه قرر عقاب رجل قال: الدولة أولا، الدولة أخيرا. أو كصفعة له لقاء بيانه الذي طالب فيه بإخراج الإمارات.

ضمن الخطة، وهذا ما يهمكم معرفته: 1. دمج ميليشيات بن زايد (الأحزمة والمعسكرات) ضمن وزارتي الداخلية والدفاع. ملحوظة: وضعت هذه النقطة بعد حوار مع الإمارات لم يدع إليها الانتقالي. 2. تبقى القوات الموالية لهادي خارج عدن (هددت السعودية باستخدام القوة إذا حاول هادي إدخال قواته إلى عاصمته) 3. تبقى ميليشيات بن زايد في عدن بحسبانها قوات وزارة الداخلية. 4. يقال الميسري من وزارة الداخلية. 5. يعود هادي والحكومة إلى عدن، أو تصبح عودتهما ممكنة. 6. تتولى قوات سعودية إدارة المطار والميناء. 7. تقال الحكومة وتشكل أخرى من 20 وزيرا تكنوقراطيا (دنق ودنابيع). أو: حكومة فيشي (ادرسوا تجربة فيشي) 8. يستبعد النظام الحزبي من المشاركة في الحكومة، وفي مقدمتها الاصلاح 9. يطلب من البرلمان، المشكل من الأحزاب، منح الحكومة المشروعية.

هذه ملامح خطة باتت جاهزة لتطرح أمام هادي الذي سبق وأحيط بها علما، وفي سبيلها استقبل نجل الملك. من الملاحظ أن المقاربة / الخطاطة السعودية حاولت احتواء المخاوف اليمنية، الإماراتية، والسعودية في آن. الانتقالي لا يملك قراره، لذا فهناك من يقرر بالنيابة عنه.

وفي المجمل: ترمي الخطة بأحلام الانتقالي في الاستقلال جانبا وتحافظ عليهم كقوة مسلحة لتثبيت النفوذ والمصالح.

كما تجعل اليمن، رسميا، تحت الانتداب.

وفي الشمال تبدو الأمور وقد استقرت للحوثي، ولا يملك التحالف أي خطة أمام تلك المسألة.

صباح الفل.."