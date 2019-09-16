شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن المليشيا تفرض 200 ريال سعودي على كل سيارة مغترب يمني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اشتكى مغتربون يمنيون من فرض المليشيات نحو 200 ريال سعودي ضرائب غير قانونية على سياراتهم.

وقال يمنيون عائدون إلى وطنهم إن النقطة الأمنية في منطقة عفار بمحافظة البيضاء تواصل ابتزاز المغتربين وتجبرهم على إنزال مستلزماتهم الخاصة وجمركتها مع أنها معفية قانونياً.

جديد الحدث أونلاين:

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ونقلت "صحيفة عكاظ" عن مغتربين عائدين من اليمن أن الإتاوات الجديدة لم تكن تفرض سوى على الشاحنات الكبيرة التي تدفع 200 ريال إلى جانب جمارك وضرائب على ما تحمله من عفش.

المغتربيون أكدوا أن مشرفي المليشيا أبلغوا المسافرين بأن هذه الاجراءات تأتي وفق توجيهات من صنعاء.