شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الزبيدي يفاجئ الرئيس هادي والتحالف بشعار جديد للمجلس الانتقالي ويستبدله بصرخة جنوبية تشبه صرخة الحوثي ( صورة للشعار الجديد + تفاصيل الصرخة الجنوبية ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن ودول الخليج بشكل كبير عبارة “تعرف تقول قيق” بعد ان قالها مواطن عدني للسخرية من أحد افراد الحزام الامني التابع للانتقالي في عدن الامر الذي جعل الجميع يعتبر ان هذه الجملة الشهيرة هي الشعار الجديد للمجلس الانتقالي من باب السخرية منه من قبل ابناء الجنوب انفسهم.

وبدأت قصة عبارة “تعرف تقول قيق ” عندما اظهر مقطع الفيديو أحد المارين في باص يقاطع المتحدث التابع للحزام الأمني بلغة ساخرة وقال له “تعرف تقول قيق وسط الماء”.

وانتشر هذا المقاطع الفيديو بين أوساط الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي ليتصدر هاشتاق #عرف_تقول_قيق آ ترند اليمن.

جديد الحدث أونلاين:

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وظهر في الفيديو أحد المارين يقاطع حديث الإعلامي الإنتقالي بلغة ساخرة بعبارة آ “تعرف تقول قيق وسط الماء” وأعتبرهبا الكثير تعبر الرفض المجتمعي في مدينة عدن لمليشيات الإمارات وداعميها.

وكانت صفحة عدنية نشرت على الفيسبوك تكملة للمقطع الفيديو والذي يظهر مدى الرد القبيح والعنف والتوحش الذي يمارسه ممن ينتمون للحزام الأمني ضد كل من يعارضهم.

و قال نشطاء يمنيون: أن “#تعرف_تقول_قيق ردة فعل عفوية لأحد بسطاء عدن على أحد الموالين للإمارات في عدن الذي يتباهى بالأمن والاستقرار، فيما كانت هذه الجملة كفيلة باستخراج الإرهاب داخله حتى إنه هدد الرجل بدفنه أي بقتله”.

يُذكر أن قوات الإنتقالي الجنوبي أحكمت سيطرتها على عدن نهاية الشهر الماضي، بعد أن كادت القوات الحكومية أن تستعيدها، ولكن تدخلت المقاتلات الإماراتية وقصف الجيش اليمني، أجبر الأخير على الإنسحاب من العاصمة الموقتة عدن وزنجبار عاصمة محافظة أبين جنوب اليمن.