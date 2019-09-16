شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بعد يوم فقط من هجوم أرامكو.. محمد بن سلمان يفاجئ إيران بظهوره في هذا المكان.. شاهد صور! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - بعد يوم من هجوم إيران على معملين لشركة أرامكو، ظهر يوم الأحد، ولهي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الحفل الختامي لمهرجان الهجن في نسخته الثانية إلى جانب عدد كبير من مسؤولي الدولة ومسؤولين من دول عربية. وبحسب الصور التي اطلع عليها "المشهد الخليجي"، ظهر الأمير محمد بن سلمان وهو يبتسم في كثير من الصور، الأمر الذي عده مراقبون رسالة سعودية قوية من الرجل الأول في المملكة موجهة إلى إيران. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وأضافوا بأن ظهور ولي العهد في المهرجان، يصدم إيران ويجلعها تشعر بخيبة أمل كبيرة كونه لا يبالي بأي استفزازات عدائية ويحضر مهرجات الدولة وكأن شيء لم يحدث.

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