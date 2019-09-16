شكرا لبحثكم عن خبر مصادر : السعودية اجهضت مشروع قرار رئاسي يمني ضد دولة الامارات العربية المتحدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة في الرئاسة والحكومة الشرعية أن الرئيس هادي والحكومة قد تراجعوا -تحت الضغط والإصرار السعودي- عن مطلب إعفاء الإمارات من الاستمرار في التحالف العربي والذي كان مطلباً أساسياً للشرعية.

ووفقاً للمصادر المتطابقة فإن النقاشات والمفاوضات- التي تجريها اللجنة الحكومية مع الجانب السعودي المتمثل في نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان ومعاونة السفير محمد آل جابر قد تجاوزت في مناقشاتها موضوع إعفاء الإمارات وأن ما يدور الآن حول آليات إعادة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفقاً لتفاهمات تتبناها المملكة والإمارات بين الحكومة والمجلس الانتقالي.