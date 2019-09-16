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الحوثي يحضر لانفجار سكاني في اليمن .. تفاصيل

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يزيد بن سلمان - شبوة - قامت مليشيا الحوثي باتلاف كميات كبيرة من حبوب منع الحمل بعد تلقيهم فتوى لم تفصح عنها الجماعة بحرمة وسائل تنظيم الأسرة في ظل الحرب.

 

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وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه خوفا على حياته أن الحوثيين قاموا باتلاف كمية كبيرة من الحبوب وهو ماجعله غير متواجدة في جميع المراكز الصحية بعد أن كانت تقدم مجانا في السابق.

 

الجدير ذكره أن الحوثيين ينظروا إلى المواطنين تحت سيطرتهم بمقاتلين فقط لحروبهم العبثية غير مقترثين بالحالة المعيشية لغالبيه السكان والتي تتطلب تنظيم الأسرة حتى يستطيعوا العيش بحياة كريمة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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