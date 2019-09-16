شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يحضر لانفجار سكاني في اليمن .. تفاصيل والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قامت مليشيا الحوثي باتلاف كميات كبيرة من حبوب منع الحمل بعد تلقيهم فتوى لم تفصح عنها الجماعة بحرمة وسائل تنظيم الأسرة في ظل الحرب.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه خوفا على حياته أن الحوثيين قاموا باتلاف كمية كبيرة من الحبوب وهو ماجعله غير متواجدة في جميع المراكز الصحية بعد أن كانت تقدم مجانا في السابق.
الجدير ذكره أن الحوثيين ينظروا إلى المواطنين تحت سيطرتهم بمقاتلين فقط لحروبهم العبثية غير مقترثين بالحالة المعيشية لغالبيه السكان والتي تتطلب تنظيم الأسرة حتى يستطيعوا العيش بحياة كريمة .
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