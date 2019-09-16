شكرا لبحثكم عن خبر مدير التفلزيون الحكومي يتبرأ من قناة الشرعية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اوضح رئيس قطاع التلفزيون اليمني جميل عزالدين، بأن قناة "الشرعية" الفضائية لا تتبع الحكومة الشرعية ولا تمثلها لا من قريب ولا من بعيد.
وقال عزالدين، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة"تويتر" رصدها محرر أبابيل نت: توضيح قناة الشرعية لا تتبع الشرعية لامن قريب ولامن بعيد ولاتمثلها وليس لنا في الحكومة أو وزارة الإعلام وقطاع التلفزيون أي صلة بعملها او بما تبث أو تطرح.
واضاف، إذا من غير المنطقي أن يتهم الجيش الوطني ورئيس الشرعية ويهاجم اليمنيين من قبل شخص يعمل بها بأنهم ارهابيون.
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