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السعودية مهدت الأرضية لاتفاق وشيك بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر خاص وفقا لشبكة "أبابيل نت" الاخبارية، ان السعودية تمكنت من تقريب وجهات النظر بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في الحوار الغير مباشر الذي ترعاه في جدة.

 

وبحسب المصدر فإن السعودية طرحت الاطار العام لحل الازمة في جنوب اليمن على الاطراف المشاركة في حوار جدة وتمت الموافقة عليها بتفاهم كبير.

 

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واكد المصدر عن مسؤول مشارك في حوار جدة ان هناك ترتيبات يجرى إعدادها سيعلن عنها خلال ايام بعد تمكن السعودية من تقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع في عدن.

 

وكشف المصدر ان الاطراف توصلت الى اتفاق يضمن الشراكة عبر حكومة جديدة واعادة هيكلة الوحدات العسكرية كلها وعودة كل مؤسسات الدولة الى عدن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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