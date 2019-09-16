عسكر يلتقي سفير لسعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف

وزير حقوق الإنسان محمد عسكر

كتب الخليج 365 ـ متابعات

إلتقى وزير حقوق الإنسان محمد عسكر ،اليوم ، على هامش أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ، سفير المملكة العربية السعودية لدى الامم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل.



وبحسب وكالة "سبأ" فقد جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين بلادنا و المملكة العربية السعودية وسبل تعزيزها في مجال قضايا حقوق الانسان وتوحيد الجهود و التحركات الداعمة لبلادنا وإيصال حقيقة وضع حقوق الإنسان في اليمن فيما يتعلق بأنتهاكات مليشيا الحوثي بالاضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في الدورة الثانية والاربعون لمجلس حقوق الانسان.

بدوره أكد السفير السعودي دعمه لجهود الحكومة الشرعية وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية واليمن في مجال حقوق الانسان واهمية التحرك المشترك لمواجهة اللوبي الايراني وادواتها ممثلة بميليشيات الحوثي وارتكبت كل أنواع الانتهاكات بحق الإنسان اليمني وهددت السلم والسلام الإقليمي والدولي.

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