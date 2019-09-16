"فيصل العواضي" لــ "الخليج 365": إيران لم تخف في يوم من الأيام دعمها للحوثيين

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

فيصل العواضي

كتب Advertisements الشحات غريب

قال الدكتور فيصل بن محمد العواضي مستشار وزارة الإعلام اليمنية، بأن المملكة العربية السعودية بعد انطلاق عاصفة الحزم أعلنت عودة الأمل ومن خلالها قدمت للشعب اليمني وللحكومة الشرعية كل دعم فمولت مشاريع الأمم المتحدة في اليمن وكانت دائما السباقة للاستجابة الإنسانية لدعوات الأمم المتحدة وما يقوم به مركز الملك سلمان لا ينكر واشمل من ان يحصى.



وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، أن إيران لم تخف في يوم من الأيام دعمها للحوثيين واعترافها بهم لكنها عبر استقبالها لسفيرهم أعلنت تحديها للعالم ونطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة دول العالم تحمل مسئوليتهم إزاء هذا الصلف والتحدي.

وحول البيانات الصادرة من حكومتي السعودي الإمارتي الخاصة بالجنوب، قال إنها تؤكد على الأهداف التي قام التحالف من أجل تحقيقها إلى جانب نفى ما يشاع من وجود خلافات بين المملكة العربية السعودية والإمارات. وأوضح بأن المملكة العربية السعودية بعد انطلاق عاصفة الحزم أعلنت عودة الأمل ومن خلالها قدمت للشعب اليمني وللحكومة الشرعية ، كل دعم فمولت مشاريع الأمم المتحدة في اليمن وكانت دائما السباقة للاستجابة الإنسانية لدعوات الأمم المتحدة وما يقوم به مركز الملك سلمان لا ينكر واشمل من ان يحصى. وحول اعتراف إيران بشكل رسمي لأول مرة بسلطة الحوثيين، قال إن إيران لم تخف في يوم من الأيام دعمها للحوثيين واعترافها بهم لكنها عبر استقبالها لسفيرهم أعلنت تحديها للعالم، وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة دول العالم تحمل مسئوليتهم إزاء هذا الصلف والتحدي.