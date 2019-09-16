أمين عام محلي المهرة يفتتح ستة مشاريع للبنية التحتية لفرع شركة النفط بالمحافظة

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب متابعات _ الخليج 365

افتتح اليوم الاثنين، الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، سالم عبدالله نيمر، وبرعاية المحافظ الشيخ راجح سعيد باكريت، ستة مشاريع للبنية التحتية لفرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة.



وقص العام الأمين برفقة مدير شركة النفط بالمهرة المهندس محسن بلحاف، شريط الافتتاح للمشاريع الستة بمقر الشركة بمدينة الغيضة عاصمة المحافظة.

وطاف الأمين العام في المباني والأقسام والقاعات الجديدة، مستمعا من مدير الشركة إلى شرحا مفصل عن المباني والأقسام التي تم تجهيزها وتأثيثها.

وتشمل المشاريع الستة " بناء الدور الثالث بمبنى الشركة، بناء مبنى الإدارة التجارية وإدارة المخازن، بناء جامع للشركة وكافتيريا للموظفين، إنشاء هنجر "مستودع" في حوش الفرع، عمل مظلات للسيارات داخل وخارج حوش الشركة، مشروع إنشاء منظومة مراقبة أمنية ومعلوماتية".

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وأوضح الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، سالم نيمر، أن المشاريع تمثل انجازا كبيرا ونقلة نوعية لفرع الشركة لتحسين الأداء.

وأشاد بقيادة الشركة والعاملين على اهتمامهم بالبنية التحتية، موجها الشكر باسم السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت، لمدير الشركة وموظفيها. ودعا موظفي الشركة إلى الاستغلال الأمثل للمشاريع الجديدة للرفع من مستوى العمل والانجاز والانضباط وسرعة تجهيز المعاملات.

من جهته، قال مدير عام شركة النفط اليمنية بالمهرة، المهندس محسن بلحاف، إن مشاريع البنية التحتية جاءت بتمويل ذاتي من الشركة بالتنسيق مع السلطة المحلية بقيادة المحافظ الشيخ راجح باكريت.

وأشار إلى أن الشركة تهدف من خلال هذه المشاريع إلى توسعة الشركة والأعمال واستيعاب عدد أكبر من الموظفين لتطوير العمل بالشركة للقيام بدورها.

وأشاد المهندس بلحاف، بالسلطة المحلية على تعاونها الدائم واهتمامها بشركة النفط، شاكرا موظفي الشركة على جهودهم في انجاح المشاريع.

ولفت إلى أن الشركة تعمل بالتعاون مع السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ، منذ بداية العام على تطوير البنية التحتية كونها رافد رئيسي وتحافظ على استقرار المحافظة في التموين والكهرباء والخدمات.

وبين أن الشركة أضافت العام الماضي أكثر 65 متعاقدا وتعمل حاليا على إضافة 30 آخرين.