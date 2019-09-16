ممثلة الولايات المتحدة: ندعو الحوثيين لوقف استهداف أمن السعودية

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

جددت واشنطن موقفها من استهداف جماعة الحوثي الإنقلابية لمنشآت نفطية بالمملكة العربية السعودية.



وقالت ممثلة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، ندعو الحوثيين لوقف الهجمات التي تستهدف أمن السعودية.

وأضافت، وزير الخارجية أكد على أنه ما من دليل على أن الهجوم على شركة أرمكو انطلق من اليمن وأن الأدلة تشير إلى إيران.

وتابعت، ندين بأشد العبارات الهجمات المزعجة التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو بالسعودية.

ومن جانبها، قالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، بأن الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو بالسعودية مشينة ولا مبرر لها وتعتبر انتهاكًا للقانون الدولي.

وأكد لمبعوث الأممي لدى اليمن، أن السعودية تمارس جهودا لا غنى عنها في اليمن.

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وأضاف، هدفنا الرئيسي في تعز اليمنية هو فتح المعابر للمساعدات الإنسانية.

وتابع، تداعيات الهجوم على شركة أرامكو السعودية تتجاوز حدود منطقة الخليج وتزيد من مخاطر حدوث انفجار إقليمي.

وأكد المتحدث باسم التحالف بأن الدلالات الأولية للتحقيقات تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجوم أرامكو أسلحة إيرانية الصنع.

كما أكد أن النتائج الأولية للتحقيقات في هجوم أرامكو تشير إلى أنه لم ينفذ من الأراضي اليمنية كما زعمت ميليشيات الحوثي.

ومضى المالكي بالقول: "التحقيقات بشأن الهجوم على أرامكو مستمرة.. ولدينا القدرة على مواجهة الاعتداءات".

ولفت المالكي إلى أن نتيجة التحقيقات إضافة إلى صور الأسلحة ستُعرض قريباً .. مضيفا أن الانقلابيين مستمرين في استهداف المناطق المدنية في المملكة.

وقال المالكي إن الطائرات المسيرة الحوثية هي إيرانية الصنع من طراز أبابيل.

وعلى صعيد آخر، أكد المالكي رفض التحالف بما جاء في تقرير الأمم المتحدة الأخير بشأن الوضع الإنساني في اليمن.