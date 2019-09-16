تبني جماعة الحوثي لهجوم أرامكو يؤكد تحالف الجماعة مع إيران

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الإثنين 16 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات _ الخليج 365

في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات مستمرة حول نوعية السلاح المستخدم في ضرب منشأتي النفط التابعتين لشركة "أرامكو" السعودية في بقيق وخريص، ادعى الحوثيون تنفيذ الهجمات بطائرات بدون طيار "جديدة"، وذلك بعد إعلان مسؤوليتهم عنها.



وجدد الحوثيون تبني مسؤولية الهجمات رغم تشكيك مسؤولين أمريكيين في أنها انطلقت من اليمن، وتحميل إيران مباشرة مسؤولية تنفيذها.

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ونقلت قناة "المسيرة"، عن يحيى سريع، المتحدث باسم ميليشيا الحوثي قوله، إن "عملية توازن الردع الثانية على مصفاتي بقيق وخريص تم تنفيذها بطائرات تعمل بمحركات مختلفة وجديدة ما بين عادي ونفاث".

وحذر "سريع"، في بيان، الاثنين، الشركات العاملة بالسعودية والأجانب من التواجد في مواقع أرامكو، قائلاً: "لأنها لا تزال تحت مرمانا وقد يطالها الاستهداف في أي لحظة".

وأضاف: "يدنا الطولى تستطيع الوصول إلى أي مكان نريد وفي والوقت الذي نحدده وعلى النظام السعودي أن يراجع حساباته ويوقف عدوانه وحصاره على اليمن"، حد قوله.

وفي وقت سابق، تبنت ميليشيا الحوثي هجومًا أطلقت عليه "عملية توازن الردع الثانية" ضد منشأتي نفط لشركة أرامكو، صباح السبت الماضي.

واتهم مسؤولون أمريكيون إيران بالوقوف وراء الهجوم، وهو ما نفته طهران ووصفته عبر المتحدث باسم وزارة خارجيتها، عباس موسوي، بأنه "أكاذيب لحلب الدول التابعة".