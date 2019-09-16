شكرا لقرائتكم خبر عن ليست اليمن .. متحدث التحالف يكشف رسمياً عن اسم الدولة التي انطلق منها الهجوم على المشآت النفطية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال متحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الاثنين إن المؤشرات الأولية تدل على أن الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين شُن بأسلحة إيرانية ولم ينطلق من اليمن.

وقال المتحدث تركي المالكي في مؤتمر صحفي في الرياض ”استمرت التحقيقات ولا تزال مستمرة مع الجهات المختصة، كافة المؤشرات والدلائل الخاصة بالعمليات والأسلحة التي تم استخدامها، تعطي دلالة مبدئية أن هذه الأسلحة أسلحة إيرانية، ونحن نعمل على الانتهاء من التحقيقات“.

وتابع ”ونحن نعمل حاليا على تحديد مكان انطلاق هذه الهجمات الإرهابية“.