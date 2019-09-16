شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : سلطنة عمان تخرج عن صمتها وتعلن رسمياً مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن وهذه تفاصيلها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبرت سلطنة عمان عن أسفها للهجمات التي تعضرت لها المنشئات النفطية السعودية يوم 14 سبتمبر الجاري. وقالت الخارجية العمانية على تويتر: “تعرب سلطنة عمان عن أسفها العميق لتعرض بعض منشآت الطاقة بالمملكة العربية السعودية في ابقيق والخريص لهجمات ، وتعتبر ذلك تصعيدا لا طائل منه”. ​ Advertisements ​ ​​​ كما دعت الخارجية العمانية إلى ضرورة إنهاء الحرب في اليمن، من خلال جلوس الجميع على طاولة الحوار، مؤكدة دعم السلطنة لإحلال السلام في اليمن “تطلب سلطنة عمان من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن السفير مارتن غريفث دعوة أطراف الحرب في اليمن إلى طاولة المفاوضات للتوافق على إنهاء الصراع ، كما أن سلطنة عمان تبدي استعدادها لدعم إحلال السلام في اليمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - عاجل : سلطنة عمان تخرج عن صمتها وتعلن رسمياً مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن وهذه تفاصيلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.