الاكثر مشاهدة - عــــــــــاجل : المبعوث الأممي يصارح مجلس الأمن قبل قليل هذا ما يفعله المجلس الانتقالي في عدن وما حدث لـ‘‘أرامكو’’ السعودية (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : المبعوث الأممي يصارح مجلس الأمن قبل قليل هذا ما يفعله المجلس الانتقالي في عدن وما حدث لـ‘‘أرامكو’’ السعودية (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدم المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إحاطته لمجلس الأمن، اليوم الإثنين.

وابتدأ غريفيث إحاطته بالحديث حول الهجوم على منشئات النفط بالسعودية قائلا: "الهجمات على منشآت النفط السعودية تهدد بزجّ في أتون نار حرب إقليمية.

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وقال غريفيث أن مسار السلام يبتعد في اليمن، وذلك عقب تبني الحوثيين للهجوم الذي تعرضت له المنشئات النفطية في السعودية، "تبني الحوثيين للهجوم على منشأتي أرامكو يبعد اليمن عن السلام".

وجدد غريفيث استنكاره لتصرفات ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، من خلال سيطرته على مؤسسات الدولة في الجنوب، داعياً الجميع إلى الانخراط في حوارات مشتركة للتوصل لاتفاق، شاكراً جهود السعودية ودورها كوسيط في مفاوضات جدة.

"التطورات في الجنوب هي دعوة واضحة لوضع حد عاجل للصراع، لا وقت نضيعه علينا المضي قدمًا لتحقيق الهدف والتوصّل الى حل سياسي"

وفيما يتعلق بالحديدة، اشار غريفيث، إلى أن هناك انخفاظ في الاحداث والعمليات بالحديدة، ووقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن هناك تقدم في الاتفاق رغم أن يمضي ببطء، لكنه سيستمر في دعم تلك الجهود، مضيفاً بأن الهدف الرئيسي الذي يعمل من أجله هو وقف أي هجوم على الحديدة.

وبخصوص ملف الأسرى، اعترف غريفيث، بعدم حدوث أي تقدم منذ اتفاق السويد.

وحول الأوضاع في تعز، قال غريفيث، أن الوضع العسكري يشكل تحدي كبير.

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