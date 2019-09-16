الاكثر مشاهدة - عاجل : اشتعال عود الثقاب في الحديدة وقوات الشرعية تزحف إلى وسط المدينة وهذا أول (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - أجبرت قوات الشرعية في اليمن، مليشيا الحوثي على التراجع وسط الحديدة، وتظهر لقطات فيديو قيام قوات الشرعية بتعقب ملشيا الحوثي الانقلابية وإجبارها على التراجع وسط مدينة الحديدة. ​ Advertisements ​ ​​​

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