شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الرئيس هادي يغادر السعودية الليلة متجها إلى هذه الدولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قد يهمك ايضاً:

- وأخيرًا .. البركاني يدين قصف الامارات لقوات الجيش ويهاجم نائب الرئيس وحزب الإصلاح ويعلن موقف البرلمان من انقلاب عدن

- مجتهد يفجر مفاجأة جديدة قبل قليل ويكشف حقيقة مقتل ”سعود القحطاني” والمهمة السرية الخاصة التي كلفه بها ولي العهد

Advertisements

ال مصدر حكومي يمني إن الرئيس عبد ربه منصور هادي - رئيس الجمهورية سيتوجه إلى نيويورك الليلة للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتّحدة .

وكانت مصادر صحفية قد تحدثت في وقتٍ سابق أن هادي مُنع من السفر لنيويورك من أطرافٍ في التحالف العربي، لكن إعلان مغادرته اليوم بدّد ذلك .

وعقب تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي وسيطرته على العاصمة المؤقتة عدن وأبين، سادت توترات كبيرة بين الحكومة اليمنية ودولة الإمارات العربية المتحدة بسبب دعم الأخيرة للمتمردين في المحافظات الجنوبية .