شكرا لقرائتكم خبر عن أول دولة خليجية تدعو إلى فرض رسوم جديدة على المقيمين مقابل ”الهواء الذي يتنفسونه” في أراضيها..!!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت النائبة الكويتية «صفاء الهاشم»، إلى استيفاء الرسوم على أي خدمات يستفيد منها الوافدون، مشيرة إلى أنه يجب أن تكون هناك رسوم «حتى على الهواء الذي يتنفسونه».

وطالبت «الهاشم» بتطبيق لاقتراحها لفرض رسوم على الوافدين الذين يستخدمون الطرق «لأنه آن أوان تطبيقه»، مجددة ضرورة استيفاء رسوم على التحويلات «والمطلوب أن نأخذ رسوما حتى على الهواء الذي يتنفسه الوافد».

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وحذرت النائبة الكويتية وزير الشؤون الاجتماعية «سعد الخراز»، من استجواب ينتظره، إن استمر اتحاد الجمعيات التعاونية في استقدام العمالة العربية من إحدى الجنسيات، معلنة أن «ما يحدث غزو غير طبيعي».

من جانبه، رأى النائب عبد الوهاب البابطين «وجوب تقليص عدد الوافدين إلى نصف عدد السكان في الكويت».

ويمثل الوافدون (الأجانب) نحو 70% من إجمالي عدد سكان الكويت حتى نهاية يونيو 2018، البالغ تعدادهم 4.7 ملايين نسمة، بحسب الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

ويذكر أن للهاشم تاريخ طويل في الهجوم على العمالة الوافدة في الكويت، حيث طالبت مرارا بترحيل العمال المصريين بحجة أنهم عالة على الاقتصاد الكويتي.