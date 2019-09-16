شكرا لقرائتكم خبر عن أول الصور من الاشتباكات المسلحة التي اندلعت ظهر اليوم في سيئون وهذا أسبابها وطرفا المواجهات..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت, ظهر اليوم الاثنين, اشتباكات مسلحة بين قبيلة الكثير وجنود يتبعون المنطقة العسكرية الاولى بسيئون. وبحسب مصادر خاصة لـ"عدن الغد" فان اشتباكات مسلحة دارت بين مسلحين من قبيلة ال كثير وجنود المنطقة الاولى على امتداد عقبة جثمة بسيئون. قد يهمك ايضاً: - وأخيرًا .. البركاني يدين قصف الامارات لقوات الجيش ويهاجم نائب الرئيس وحزب الإصلاح ويعلن موقف البرلمان من انقلاب عدن Advertisements - مجتهد يفجر مفاجأة جديدة قبل قليل ويكشف حقيقة مقتل ”سعود القحطاني” والمهمة السرية الخاصة التي كلفه بها ولي العهد واشار المصدر الى انه استخدم في الاشتباكات اسلحة ثقيلة ,وتزامن ذلك مع تحليق للطيران المسير على سماء سيئون. يذكر ان قبيلة ال كثير سيطرت على عقبة جثمة ايام الهبة الحضرمي ولاتزال تحت سيطرتهم وهي تتبع للمنطقة العسكرية الثانية.

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