تعز: النفايات تغرق شوارع المدينة بسبب إضراب عُمال النظافة عن العمل

عاد مشهد تراكم النفايات وانتشارها في شوارع مدينة تعز (جنوبي اليمن) من جديد بعد إضراب عمال النظافة عن العمل بسبب توقف صرف رواتبهم.



وأفاد مصدر في صندوق النظافة لـ "يمن شباب نت" بتوقف عمال النظافة عن العمل احتجاجا على انقطاع رواتبهم منذ ثلاثة أشهر.



وأشار المصدر إلى أن السلطة المحلية في المحافظة لم تتخذ أي حلول أو إجراءات لمعالجة المشكلة قبل تفاقمها وتحولها إلى كارثة بئية.



ومطلع الأسبوع الجاري، نفذ العشرات من عمال النظافة وقفة احتجاجية أمام ديوان المحافظة وسط المدينة تنديدا بما وصفوه بـ" الإهمال الحكومي".



وكان محافظ تعز، نبيل شمسان، قد أطاح في مطلع يوليو الفائت بمدير صندوق النظافة ب السابق حسين المقطري، بعد فشله في إدارة الصندوق وعين "عبدالله جسار" خلفاً له.لكن تلك الإجراءات لم تضع حلول جذرية لمشكلة تكدس النفايات.



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